Так, по данным следствия, в 2020 году руководитель и работник общества Николаевской области вместе с тремя должностными лицами «Укрзализныци» якобы незаконно завладели огромной суммой.
Как сообщает Николаевская областная прокуратура, во время ремонта двигателя тепловоза группировка внесла ложные данные в акт приемки выполненных работ о замене запчастей.
Однако, как сообщает прокуратура, запчасти фактически не заменялись.
Таким образом, группа лиц завладела средствами государственного предприятия на сумму более 1,6 млн грн.
Сообщено о подозрении группе лиц по части 5 статьи 191 УК Украины.
За совершение преступления злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности задержала очередную изменницу, которая «наводила» удары на Краматорск.
Так, разоблачена еще одна вражеская информаторка, корректировавшая атаки РФ на прифронтовые территории Донбасса.
Как сообщила пресс-служба СБУ, для «наведения» ударов врага она собирала данные о дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников возле Краматорска.
Злоумышленница пыталась выявить средства радиоэлектронной борьбы и ПВО.
Предательница фиксировала места вражеских «прилетов» по инфраструктуре города, чтобы подготовить отчет для оккупантов.
Развединформация давала возможность захватчикам готовить новые и повторные удары по Краматорску.
СБУ задержала предательницу у нее дома.
Последние новости Украины:
Напомним, новый скандал в ТЦК, уголовник и полиция выбивали "согласие" украинца на мобилизацию.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.
Также писала Politeka, бойцам ВСУ продали несуществующие автомобили, 22 человека перечислили деньги.