В Николаевской области в хищении денег подозреваются чиновники «Укрзализныци», им грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

Так, по данным следствия, в 2020 году руководитель и работник общества Николаевской области вместе с тремя должностными лицами «Укрзализныци» якобы незаконно завладели огромной суммой.

Как сообщает Николаевская областная прокуратура, во время ремонта двигателя тепловоза группировка внесла ложные данные в акт приемки выполненных работ о замене запчастей.

Однако, как сообщает прокуратура, запчасти фактически не заменялись.

Таким образом, группа лиц завладела средствами государственного предприятия на сумму более 1,6 млн грн.

Сообщено о подозрении группе лиц по части 5 статьи 191 УК Украины.

За совершение преступления злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности задержала очередную изменницу, которая «наводила» удары на Краматорск.

Так, разоблачена еще одна вражеская информаторка, корректировавшая атаки РФ на прифронтовые территории Донбасса.

Как сообщила пресс-служба СБУ, для «наведения» ударов врага она собирала данные о дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников возле Краматорска.

Злоумышленница пыталась выявить средства радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Предательница фиксировала места вражеских «прилетов» по ​​инфраструктуре города, чтобы подготовить отчет для оккупантов.

Развединформация давала возможность захватчикам готовить новые и повторные удары по Краматорску.

СБУ задержала предательницу у нее дома.

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