Пятница 13-е уже здесь - это чтение карт Таро показывает, что ждет 13 октября, в зависимости от знака зодиака, основанного на вытягивании одной карты с использованием колоды Старших и Младших Арканов.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в пятницу, 13 октября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Паж Жезлов

Большую часть времени вы считаете отсутствие новостей хорошими новостями, но на этот раз вы получаете своевременную и достоверную информацию. К вам приходит сообщение из неожиданного источника, помогающее вам принять важное решение, которое вам необходимо принять. Эта карта Таро указывает на то, что вы можете не верить тому, что слышите, из-за того, как вам говорят; однако этому сообщению можно доверять.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Эта карта Таро указывает на то, что ваш день будет очень загруженным. Вы будете тушить один пожар за другим. Возможно, вам не понравится темп, с которым происходят события. За короткий промежуток времени на вас обрушивается множество вещей. Вы можете справиться с интенсивностью, но она будет больше, чем вы привыкли.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Творческая энергия течет от вас к вашим друзьям и обратно к вам. Ваш разум наполнен блестящими идеями. Вы вдохновляете других и раскрываете в людях лучшее. Это один из тех дней, когда общение с друзьями приносит наилучшие результаты. Вы можете смеяться, печь, наслаждаться горячим кофе или какао, разговаривая и смеясь о жизни и будущем.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Кем вы хотели быть, когда были ребенком? Карта Таро Шестерка Жезлов – это звонок в прошлое. Помните свои детские мечты и то, как ваша жизнь была полна чудес и надежд? У вас было видение того, каким будет ваше будущее. Когда жизнь становится занятой, и вы теряетесь в своем будущем, эта карта Таро является напоминанием о том, что вам нужно вернуться к исходной точке и вспомнить свои мечты.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Ты хочешь заработать больше денег, не так ли, Лев? Туз Пентаклей – сигнал не вкладывать всю свою энергию в одну-единственную ситуацию или дело. Вместо этого пришло время диверсифицироваться. Вы находчивы и умны, поэтому, когда вы наконец решите сосредоточить свою энергию на создании чего-то для себя, вы обнаружите, что можете это сделать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный.

Перестаньте ждать, пока другие люди дадут вам разрешение жить своей жизнью. Эта карта Таро показывает, как вы находитесь в данный конкретный момент времени, когда ожидание сопряжено с высоким риском. Вы можете потерять интерес к изменениям. Вы можете даже подумать, что перемены невозможны, потому что вы так долго позволяли негативной ситуации сохраняться. Этот день — день, когда нужно принять решение, которое противоречит всем вашим убеждениям о том, что вы застряли. Одно решение — это все, что нужно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Сила

Вас призывают заставить себя делать то, чего вы никогда раньше не делали. И по этой причине вы сталкиваетесь со своими слабостями. Эта карта Таро означает, что вы найдете способ проявить решимость, необходимую для победы над врагами. Даже если вы чувствуете себя слабым и неспособным самоутвердиться, вам просто нужно вести себя так, как будто вы можете. Вселенная встретит вас там, где вы находитесь, и поможет получить то, что вам нужно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Башня.

Эта карта Таро указывает на тревожный момент, который приходит к вам совершенно неожиданно. Вы столкнетесь с негативной ситуацией, которая застанет вас врасплох. Признаки могут быть уже очевидны, но вы их пропустили. Этот день совсем другой. Вы замечаете проблемы еще до того, как они начнутся.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Обратите внимание на инвестиции, когда получите Паж Пентаклей. Возможно, вы захотите переместить акции или начать вносить изменения в свои инвестиции. Эта карта Таро иногда указывает на решения, принятые из-за финансовых проблем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Козерог, ты никогда не слишком стар, чтобы вспоминать прошлое. Счастливые воспоминания могут дать вам сильное чувство надежды и радости. Если раньше все было прекрасно, то может стать таким снова. Ваши лучшие времена помогают установить стандарты светлого будущего. Не отказывайтесь от надежды только потому, что сегодня, вчера или в этом году были попытки. Верьте в будущее! Прошлое — ваш трамплин к достижению этой цели, и оно будет чудесным.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Эта карта Таро показывает, что ваш интерес к тому, что вы делаете, начинает угасать. Вы не в восторге от своей работы, карьеры или проектов? Сделайте жизнь интересной, когда вы чувствуете, что сейчас ничего серьезного не происходит. Пришло время бросить вызов самому себе. Заставлять себя. Поставьте перед собой цель, которая вас пугает и потребует от вас попробовать что-то новое.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Кубков

Ух-ух! Отличные вибрации приходят к вам. Когда Вселенная начинает открывать шлюзы добра, вы получаете излияние благословений. Чтобы к тебе относились так хорошо, не нужно было ничего делать. Все, что вам нужно было сделать, это быть собой.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября для всех знаков Зодиака: у Овнов период перемен, а у Козерогов успех на работе.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.