Так, в разгар мобилизации в Украине заработал единый электронный реестр военнообязанных и призывников.
Сообщается, что реестр наполнен уже на 90%.
Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в реестре есть данные о месте жительства, об образовании, информация по налоговой и тому подобное.
По его словам, если военнообязанный, например, купил автомобиль или встал на учет в центр занятости, то такая информация, вероятно, попадет в единый реестр.
"Что касается Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, конечно, эта информация им ничем не поможет. Я думаю, что цель этого реестра совсем в другом, создание такой "мегабазы" с информацией на каждого гражданина Украины", - добавил Кравец, комментируя ситуацию, сложившейся во время мобилизации в Украине.
Адвокат сообщил, что данный реестр позволяет отслеживать деятельность и нахождение военнообязанных.
Однако у Министерства обороны, ТЦК СП и других тоже есть возможность получать данные от миграционной службы по любым регистрациям украинца.
Также он добавил, что функции передачи повесток в разгар мобилизации в Украине в реестре пока нет.
Украинцы в комментариях поделились мнениями по поводу такого нововведения в период мобилизации в Украине:
"Хоть капля смысла есть?? Какой единственный реестр, во время войны.. Все поступает и обрабатывается фсб. Враг имеет полную информацию, про весь состав армии, устройство и составляющую.. И это все создали не случайно, пользы мизер, а вреда невиданно ...",
"Война закончится тогда, когда на фронте будут депутаты, министры, судьи, прокуроры, сбу, полиция, олигархи и их дети!", - пишут украинцы.
Источник: ТСН .
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