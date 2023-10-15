Мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 ноября, поэтому важно знать о едином реестре военнообязанных.

Так, в разгар мобилизации в Украине заработал единый электронный реестр военнообязанных и призывников.

Сообщается, что реестр наполнен уже на 90%.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в реестре есть данные о месте жительства, об образовании, информация по налоговой и тому подобное.

По его словам, если военнообязанный, например, купил автомобиль или встал на учет в центр занятости, то такая информация, вероятно, попадет в единый реестр.

"Что касается Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, конечно, эта информация им ничем не поможет. Я думаю, что цель этого реестра совсем в другом, создание такой "мегабазы" с информацией на каждого гражданина Украины", - добавил Кравец, комментируя ситуацию, сложившейся во время мобилизации в Украине.

Адвокат сообщил, что данный реестр позволяет отслеживать деятельность и нахождение военнообязанных.

Однако у Министерства обороны, ТЦК СП и других тоже есть возможность получать данные от миграционной службы по любым регистрациям украинца.

Также он добавил, что функции передачи повесток в разгар мобилизации в Украине в реестре пока нет.

Украинцы в комментариях поделились мнениями по поводу такого нововведения в период мобилизации в Украине:

"Хоть капля смысла есть?? Какой единственный реестр, во время войны.. Все поступает и обрабатывается фсб. Враг имеет полную информацию, про весь состав армии, устройство и составляющую.. И это все создали не случайно, пользы мизер, а вреда невиданно ...",

"Война закончится тогда, когда на фронте будут депутаты, министры, судьи, прокуроры, сбу, полиция, олигархи и их дети!", - пишут украинцы.

Источник: ТСН .

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