На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить пышные и ароматные оладьи на дрожжах.

Рецепт достаточно простой. Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" готовит оладьи в два этапа.

Для первого этапа нам понадобятся:

  • 125 г теплой воды
  • 15 г сахара
  • 3-4 г сухих или 8 г свежих дрожжей
  • 60 г обыкновенной муки

Все ингредиенты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает венчиком и дает смеси постоять 15 минут в теплом месте, пока на поверхности не начнет появляться шапочка из пены.

Владимир Ярославский

Второй этап – добавляем следующие ингредиенты:

  • 125 г теплого молока
  • 1 желток (если будете готовить двойную порцию, то вместо двух желтков можно брать просто целое яйцо)
  • 15 г сахара
  • 190 г муки
  • щепотка соли

Владимир Ярославский

Замешиваем однородное тягучее тесто, накрываем его полотенцем и ставим в теплое место в час (если в помещении недостаточно тепло, то даже больше). За это время тесто должно подняться в 2-2,5 раза. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует для тепла включить духовку, но температура в комнате должна быть не выше 38 градусов.

На разогретую сковороду с растительным маслом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский большой ложкой осторожно выкладывает тесто и жарит оладьи на среднем огне с обеих сторон. Когда жарим с другой стороны, можно накрыть крышкой.

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