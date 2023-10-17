Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", поделился проверенным рецептом оладий.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить пышные и ароматные оладьи на дрожжах.

Рецепт достаточно простой. Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" готовит оладьи в два этапа.

Для первого этапа нам понадобятся:

125 г теплой воды

15 г сахара

3-4 г сухих или 8 г свежих дрожжей

60 г обыкновенной муки

Все ингредиенты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает венчиком и дает смеси постоять 15 минут в теплом месте, пока на поверхности не начнет появляться шапочка из пены.

Второй этап – добавляем следующие ингредиенты:

125 г теплого молока

1 желток (если будете готовить двойную порцию, то вместо двух желтков можно брать просто целое яйцо)

15 г сахара

190 г муки

щепотка соли

Замешиваем однородное тягучее тесто, накрываем его полотенцем и ставим в теплое место в час (если в помещении недостаточно тепло, то даже больше). За это время тесто должно подняться в 2-2,5 раза. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует для тепла включить духовку, но температура в комнате должна быть не выше 38 градусов.

На разогретую сковороду с растительным маслом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский большой ложкой осторожно выкладывает тесто и жарит оладьи на среднем огне с обеих сторон. Когда жарим с другой стороны, можно накрыть крышкой.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.