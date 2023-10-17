На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить пышные и ароматные оладьи на дрожжах.
Рецепт достаточно простой. Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" готовит оладьи в два этапа.
Для первого этапа нам понадобятся:
- 125 г теплой воды
- 15 г сахара
- 3-4 г сухих или 8 г свежих дрожжей
- 60 г обыкновенной муки
Все ингредиенты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает венчиком и дает смеси постоять 15 минут в теплом месте, пока на поверхности не начнет появляться шапочка из пены.
Второй этап – добавляем следующие ингредиенты:
- 125 г теплого молока
- 1 желток (если будете готовить двойную порцию, то вместо двух желтков можно брать просто целое яйцо)
- 15 г сахара
- 190 г муки
- щепотка соли
Замешиваем однородное тягучее тесто, накрываем его полотенцем и ставим в теплое место в час (если в помещении недостаточно тепло, то даже больше). За это время тесто должно подняться в 2-2,5 раза. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует для тепла включить духовку, но температура в комнате должна быть не выше 38 градусов.
На разогретую сковороду с растительным маслом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский большой ложкой осторожно выкладывает тесто и жарит оладьи на среднем огне с обеих сторон. Когда жарим с другой стороны, можно накрыть крышкой.
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