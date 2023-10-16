В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить тыквенные вареники с апельсином.
"А вы знали, что раньше вареники готовили даже с такими начинками, как папоротник и редис 🙈Вот и я решила поэкспериментировать и нашла необычайно вкусное сочетание вкусов для начинки - тыква с апельсином😌Только попробуйте, это ммммм…", - советует "Мастер Ше Глинская.
Для заварного теста с тыквой "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- 450 г муки
- 10 г соли
- 5 г сахара
- 200 мл воды
- 50 мл тыквенного сока
- 40 г рафинированного растительного масла
Для начинки:
- 200 г тыквенного жмыха
- 200 г творога 9%
- цедра 1/2 апельсина
- 50 г сахара
Для апельсинового соуса на карамеле:
- 100 г сахара
- 40 г сливочного масла
- филе 2 х апельсинов
- цедра одного апельсина
Для приготовления теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает тыкву на куски, натирает ее на терке и процеживает, отделяя сок от жмыха.
Тыквенный сок смешиваем в сотейнике с водой, солью, сахаром, ставим на огонь и доводим до кипения. Горячую смесь смешиваем с мукой и растительным маслом, замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Чтобы приготовить начинку, просто смешиваем жмых тыквы, творог и цедру.
Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскачивает сто и формирует вареники, добавляя к начинке в каждый вареник по 1/2 ч.л. сахара.
Варим вареники в подсоленной воде до готовности.
Осталось приготовить соус: делаем карамель, растапливая сахар на сковороде, добавляем сливочное масло, цедру, мякоть апельсина и увариваем.
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