В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить тыквенные вареники с апельсином.

"А вы знали, что раньше вареники готовили даже с такими начинками, как папоротник и редис 🙈Вот и я решила поэкспериментировать и нашла необычайно вкусное сочетание вкусов для начинки - тыква с апельсином😌Только попробуйте, это ммммм…", - советует "Мастер Ше Глинская.

Для заварного теста с тыквой "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

450 г муки

10 г соли

5 г сахара

200 мл воды

50 мл тыквенного сока

40 г рафинированного растительного масла

Для начинки:

200 г тыквенного жмыха

200 г творога 9%

цедра 1/2 апельсина

50 г сахара

Для апельсинового соуса на карамеле:

100 г сахара

40 г сливочного масла

филе 2 х апельсинов

цедра одного апельсина

Для приготовления теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает тыкву на куски, натирает ее на терке и процеживает, отделяя сок от жмыха.

Тыквенный сок смешиваем в сотейнике с водой, солью, сахаром, ставим на огонь и доводим до кипения. Горячую смесь смешиваем с мукой и растительным маслом, замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Чтобы приготовить начинку, просто смешиваем жмых тыквы, творог и цедру.

Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскачивает сто и формирует вареники, добавляя к начинке в каждый вареник по 1/2 ч.л. сахара.

Варим вареники в подсоленной воде до готовности.

Осталось приготовить соус: делаем карамель, растапливая сахар на сковороде, добавляем сливочное масло, цедру, мякоть апельсина и увариваем.

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