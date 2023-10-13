Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о своих долгих обидках в адрес своего мужа в новом выпуске "Дорослих дівчат". Во время беседы с Ефросининой артистка раскрыла детали, в прошлом её муж переложил на неё все свои проблемы, и она была вынуждена справляться с ними самостоятельно.

Оля Полякова призналась, что, несмотря на настоящую любовь своего мужа, она не может избавиться от чувства обиды, так как в прошлом она чувствовала, что ей приходилось самой справляться с трудностями.

Оля Полякова поделилась, что в прошлом её муж переложил на неё все свои проблемы, и она была вынуждена справляться с ними самостоятельно. И до сих пор эти обиды держатся у неё.

"Я считаю, что он бросил меня на амбразуру. Он просто ушел от проблем и все проблемы навалил на меня. Он очень хорошо ко мне относится, но я вечно недовольна, мне вечно мало. Я сейчас поняла почему. Он бросил меня с проблемами" - призналась Полякова. Она подметила, это было ранее и обида у нее все равно осталась до сих пор.

"Эх, так хочется нормальной жизни, нормального передвижения. Нормального, мы на это заслужили и много работали, чтобы нормально жить и жили. Нет, блин, пришли на нашу землю конечные крысы...", - также ранее пожаловалась Полякова.

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