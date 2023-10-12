Чиновники силой затолкали человека в автомобиль и доставили в ТЦК, а затем избили там двух мужчин.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику из отдела охраны Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Совместно со Службой безопасности Украины следователи Бюро собрали достаточно доказательств их противоправных действий. Установлено, что около 22:00 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик и другие военнослужащие остановили местного жителя для проверки его документов.

Увидев, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа местного жителя, они насильно затолкали его в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

Позже его и другого мобилизованного избили в помещении военкомата. Видео избиения стало известно в социальных сетях. На нем видны солдат-гранатометчик и командир отдела охраны, наносящие удары мужчинам, лежащим на кроватях.

Выяснено, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с очередным военкоматом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины, по словам свидетелей, пытались избить дежурного и забрать у него оружие. Заявление об избиении очередной военкомат направил в полицию.

Сотрудники ДБР начали расследование этого инцидента после обращения на "горячую" линию Территориального управления ДБР во Львове. 11 октября командиру отдела охраны и солдату-гранатометчику сообщено о подозрении в пытках.

Кроме того, солдату-гранатометчику также сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий.

В данный момент готовятся ходатайства об избрании мер подозреваемым и их отстранении от занимаемых ими должностей.

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