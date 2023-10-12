Так, сегодня, 13 октября, православная церковь чтит память митрополита Михаила.

Издавна считалось, что митрополит Михаил приложил руку к строительству Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, а также основанию Киево-Межигорской обители.

Издавна уважительно относились к соломе, считая, что именно она вбирает в себя солнечную и земную силу.

Также наши предки уверовали специальный обряд купания малых детей на пороге дома на Михаила Соломенного.

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Согласно традиции, данный ритуал должен помочь уберечь от болезней зимой.

Однако существуют и запреты сегодня, так, например, нельзя 13 октября предаваться лени, но и ходить в гости и самим устраивать пиршества тоже не рекомендуется.

Сегодня заперещено ругаться и мыслить негативно, не стоит также принимать подарки.

Сегодня день ангела у владельцев таких имен: Серафим, Семен, Петр, Михаил, Матвей, Леонид, Григорий, Вячеслав, Василий, Алексей, Александр, Акакий, Аполлинария и Александра.

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Главные приметы на Михаила, 13 октября: еслиутром видите на окнах мороз – значит скоро придут гости, уже выпал на землю сухой снег – ждите хорошее лето.

Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима, а если наблюдаете множество орехов, а урожая грибов нет – значит зима будет со снегом и морозной.

Источник: РБК.

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