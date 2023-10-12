Вокруг Токмака, на территории Запорожья, российские военные создали мощные укрепления. Несмотря на слухи о возможном отступлении из города, на практике ситуация выглядит иначе. Военный эксперт Олег Жданов сообщил, наиболее критическими участками в военном конфликте являются Роботино, Вербовое и Новопрокоповка.

"Главные бои в Запорожском направлении сейчас разворачиваются на флангах. Здесь оккупационные силы сосредотачивают свои ресурсы, включая две десантно-штурмовые дивизии. Однако, вероятно, российские силы будут прибегать к известным тактикам и прокладывать пути к Токмаку через альтернативные направления" - поделился эксперт.

Он подметил, российские вооруженные силы испытывают значительные нагрузки и истощаются. Эксперт добавил, в регионе Андреевки Донецкой области наши защитники также добиваются успеха, нанося урон живой силе и военной технике врага и закрепляясь на достигнутых рубежах.

Кроме того, украинская армия продолжает свою наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где также наносит значительный ущерб оккупационным войскам в живой силе и военной технике, укрепляя свои позиции на захваченных рубежах и истощая противника.

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