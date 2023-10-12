В поселке Рокитное Ровенской области женщина стала жертвой мошенников, сыгравших на ее сочувствии, представляясь военными, и обманом получили более 20 тысяч гривен. Но это не единственный случай, ведь мошенники активизировались. Об этом предупредила полиция Ровенской области в Facebook.

Известно, что в конце сентября 36-летняя женщина познакомилась с мужчиной, который, как она считала, был военным и раненым в зоне боевых действий и находился в больнице.

Во время общения мужчина сказал, что врачи в больнице не могут оказать ему необходимую медицинскую помощь из-за отсутствия лекарства, поэтому он нуждается в деньгах. Он даже посылал фотографии себя на больничной койке, как подтверждение своих слов.

Сначала женщина перечислила 1000 гривен. Позже мошенники попросили ее еще раз оказать финансовую помощь, объясняя, что им очень сложно. Они также обещали вернуть деньги в будущем. Итоговая сумма, которую женщина передала мошенникам, составила 20 402 гривен.

Однако, "профиль мужчины был заблокирован, и абонент перестал отвечать на сообщения", сообщили правоохранители. Полиция уже занимается поиском и идентификацией злоумышленников, а специалисты отдела противодействия киберпреступлениям в Ровенской области также присоединились к этому процессу.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и проверять информацию, поступающую через социальные сети, особенно когда просят финансовую помощь. Подробное исследование и проверка всех аспектов ситуации может помочь избежать мошенничества.

Также следует быть осторожными относительно различных схем мошенничества, например, волонтерских инициатив или сбора средств для беженцев. Мошенники могут использовать эти методы, чтобы обмануть неуместных граждан и вывести у них деньги.

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