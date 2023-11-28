Хранить картофель в частном хозяйстве не так сложно, как в квартире, так что жители квартир нуждаются в дополнительных знаниях о хранении этого овоща.

Мы рассмотрим несколько эффективных методов и советов, которые помогут вам сохранить картофель в отличном состоянии на протяжении всей зимы. Изучите наши рекомендации и наслаждайтесь вкусными блюдами со свежим картофелем в любое время года.

Основные рекомендации по хранению картофеля в квартире:

При подготовке картофеля к зиме, вам нужно его тщательно просматривать. Каждый картофель должен быть невредимым и без гнили. Если хотя бы одна из них будет испорчена, она плохо повлияет на все остальные.

Лучшей температорой для этого продукта называют 4-5 градусов по Цельсию, а влажность должна быть около 80%.

Обратите внимание, что картофель не следует хранить вместе с другими овощами, кроме свеклы. Последний отлично справляется с поглощением влаги.

Хранение картофеля в квартире на балконе:

Зимой и осенью балкон лучше всего отходит для хранения картофеля из всех других вариантов. Но вам следует помнить об утеплении. Если на балконе будет температура 4-5 градусов по Цельсию, тогда ваш картофель действительно будет хорошо чувствовать себя до весенней поры. Вы можете положить овощи в деревянные ящики и еще утеплить, например, пенопластом.

Как хранить картофель в квартире, если нет балкона:

Если так произошло, то вы без проблем можете хранить ваш картофель на кухне. Многое вы туда не поставите, но на несколько недель хватит.

Положите картофель в коробку и поставьте в наименее влажное место (не рядом с духовкой).

Хранение картофеля в холодильнике:

Этот способ тоже не подойдет для больших запасов, но, по крайней мере, немного картофеля вы сможете туда положить. Перед тем как класть картофель в холодильник, помойте и высушите его. Уложите в мешок из бумаги или ткани. а затем в контейнер для овощей, находящийся в холодильнике.

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