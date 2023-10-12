Сегодня утром в Киеве на блокпосту произошла стрельба после того, как водитель автомобиля отказался остановиться по требованию военных. В результате военнослужащие открыли огонь сначала в воздух, а затем в направлении авто.

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис.

Инцидент произошел на передвижном блокпоста в Святошинском районе города, когда водитель автомобиля Peugeot не ответил на требование остановиться. Один из военнослужащих сначала открыл огонь в воздух, а затем в направлении колес автомобиля, что привело к остановке автомобиля. Водитель получил ранение от рикошета, но отказался от госпитализации после оказания ему медицинской помощи на месте происшествия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции для документирования инцидента. Позже будет решено, как право квалифицировать этот случай.

Напомним, что сегодня также полиция Киева получила сообщение о том, что неизвестный незаконно проник в помещение бизнес-центра и произвел взрывные выстрелы. В ответ на эту ситуацию на место происшествия отправились специалисты из спецназовцев КОРД.

Вооруженный индивидум перемещался в помещении под угрозой и требовал, чтобы охранники покинули здание. После этого он открыл несколько беспорядочных выстрелов и грозился устроить "растяжку" у входной двери, чтобы захватить внутренний вход правоохранительных органов.

К счастью, в результате ведения переговоров полицейским удалось задержать злоумышленника.

Источник: unn.com.ua

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