Военный признал свою вину, но причины его решения покинуть службу не были указаны в постановлении суда.

Сколевский районный суд Львовской области осудил солдата Андрея. Военнослужащий обвиняется в самовольном уходе с места его службы. Стало известно, что из-за этого военный представил перед судом. Постановление суда по делу военного, самовольно покинувшего место службы, было принято в октябре 2023 года.

Согласно материалам дела, подсудимый служит солдатом Вооруженных Сил Украины, который был призван в службу во время мобилизации. 22 августа 2023 командир его роты заметил, что он исчез.

Сразу после этого началась поисковая операция пропавшего военного в районе места дислокации военного подразделения. При этом также проверили место жительства и адреса близких родственников. Однако даже после поиска солдата не нашли. Телефон Андрея был выключен.

Через два дня, 24 августа, военный вернулся на службу. В отношении него было начато служебное расследование и его действия были классифицированы как административное правонарушение из-за самовольного покидания места службы.

Сам Андрей признал свою вину, но причины его решения покинуть службу не были указаны в постановлении суда.

По судебному решению, военному был назначен штраф в размере 17 тысяч гривен за его действия. Против этого постановления может быть подана апелляция.

Источник: Zaxid.net.

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