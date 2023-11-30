Отсек для порошка в стиральной машине требует особой очистки, но, к сожалению, мы не всегда уделяем ему достаточно внимания и не всегда заботимся о его чистоте.

Отсек для порошка может стать местом накопления грязи и неприятных запахов с течением времени, что может повлиять на качество стирки и даже на ваше здоровье. Мы рассмотрим различные способы и средства, которые помогут вам эффективно очистить эту часть стиральной машины, обеспечивая отличные результаты стирки и длительный срок службы оборудования.

Выключите стиральную машину: Убедитесь, что стиральная машина выключена и отключена от источника питания, чтобы избежать травматических ситуаций.

Извлеките отсек для порошка: Обычно отсек может быть извлечен легким нажатием или вытягиванием. Если вы не уверены, проверьте инструкцию к вашей стиральной машине.

Снимите все расходные материалы: Извлеките все камеры и расходные материалы из отсека, такие как дозаторы для порошка и мягкого ополаскивателя.

Промойте горячей водой: Используйте горячую воду и щетку или старую зубную щетку, чтобы подробно очистить внутреннюю поверхность отсека. Обратите особое внимание на остатки порошка или мягкого ополаскивателя.

Используйте уксус: Уксус может быть полезен для удаления известковых отложений. Смочите губку или тряпку в 50% уксуса и протрите внутреннюю поверхность отсека. Тщательно смойте уксус горячей водой.

После очистки: Убедитесь, что отсек для порошка полностью высох и после этого вставьте его обратно в стиральную машину.

Проведите стирку без белья: Чтобы убедиться, что весь остаток уксуса и других средств удален, проведите один цикл стирки без белья на высокой температуре.

Чистка отсека для порошка поможет сохранить вашу стиральную машину в чистоте и в хорошем рабочем состоянии, а также предотвратить остатки порошка, которые могут негативно влиять на качество стирки.

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