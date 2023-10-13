Когда потерпевший распознал незаконные действия своего адвоката, он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По производству Офиса Генерального прокурора над адвокатом было возбуждено дело об обвинении в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, имеющему особо ответственное положение. Подробности рассказали в пресс-службе.

По следствию адвокат, понимая, что его клиент не является специалистом в области права и не знаком с порядком судебного процесса, злоупотребляя доверием, обманом и запугиванием негативными последствиями рассмотрения дела незаконно завладел его средствами в сумме 10 тыс. долларов США.

Эта сумма, как утверждалось, была предназначена для передачи судьям Кассационного административного суда при Верховном Суде для обеспечения принятия решения в пользу потерпевшего. Однако подозреваемый пытался использовать эти деньги для своих личных целей.

До этого предприниматель из Ровенской области обжаловал решение Государственной налоговой службы о начислении налогов и уже выиграл судебные дела на первом и апелляционном уровнях. Однако осознав, что ГНС может обжаловать решение судов и подать кассационную жалобу, бизнесмен обратился к адвокату для получения правовой консультации.

Когда потерпевший распознал незаконные действия своего адвоката, он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Во время проведения санкционированных обысков в офисе подозреваемого была изъята техника, на которой проходила переписка с потерпевшим, а также 10 000 долларов США, которые были скрыты в принтере.

В настоящее время подозреваемому применена мера пресечения. Предварительное следствие проводится следователями Национальной полиции Украины с участием Службы безопасности Украины.

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