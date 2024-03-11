Зачем осенью мыть оконные рамы уксусом знает не каждый, ведь хоть окна являются одним из важных элементов в доме, не все уделяют их чистоте достаточно внимания.

Неординарным и эффективным средством по мытью окон во все времена года может стать уксус. Он не только прекрасно очищает, но и может отпугнуть насекомых, желающих проникнуть в ваш дом и надоедать вам.

Итак, зачем мыть уксусом окна?

Окна являются входом в квартиру для различных мошек и насекомых. Кроме того, поселяться у окон любят и пауки. Осенняя пора для них по-особому актуальна. Острый аромат уксуса может отнять у пауков желание там находиться.

Как мыть оконные рамы уксусом?

Смешайте белый уксус с водой в равномерных пропорциях и поместите смесь в емкость, которая может разбрызгивать ее по поверхностям. Нанесите средство на оконные рамы. Следите за тем, чтобы средство хорошо распределилось по всем загрязненным местам. Возьмите мягкую ткань и протрите ею грязные участки.

Чтобы насекомых не было, такой процесс ​​мытья окон нужно проводить раз в неделю

Как отмыть уксусом желтые пятна на оконных рамах?

Соедините 90 мл уксуса, 30 мл сока лимона и 120 мл воды. Нанесите данную смесь на желтые участки. Возьмите мягкую ткань и протрите все желтые загрязнения.

Чистые рамы окон не только будут радовать ваш глаз, но и освободят ваш дом от насекомых, которые уже вам надоели. Помните о регулярности матья окон и следуйте этим простым советам.

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