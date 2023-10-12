Во Львовской области бывшие прокурор и работница ДБР устроили громкую свадьбу с одиозными и довольно скандальными гостями.

В пятизвездочном комплексе "Emily Resort", расположенном недалеко от Львова, 7-8 октября прошла роскошная свадьба Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы, объединившая прокуроров, бывших работников правоохранительных органов, представителей ГБР, налоговой службы и депутатов.

Вероятно, эта церемония обходилась молодоженам не за малые деньги. В частности только двухметровый свадебный торт, по предварительным оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч гривен.

Жених, 31-летний Ростислав Ильницкий, является бывшим прокурором, прошедшим службу в Радехове, где являлся заместителем местного прокурора. Позже он пытался возглавить прокуратуру Херсонской области, но не достиг своей цели. Несколько месяцев назад Ильницкий подал в отставку с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева. Информации о его дальнейшей карьере не поступало.

Невеста, 27-летняя Роксолана Москва, бывшая сотрудница отдела кадров Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове. В сентябре 2022 восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и отсудил для нее 231 тысяч гривен компенсации за принудительное увольнение. Однако ДБР сейчас оспаривает это решение в Верховном суде, и решение апелляционной инстанции еще не вступило в законную силу.

Немаловажна информация, что Роксолана Москва является дочерью известной во Львове адвокатки и бизнесвумен Богданы Москвы и родственницей бывшей жены экс-руководителя ДБР Романа Трубы.

Роксолана Москва выложила видео с первого дня своей свадьбы в социальных сетях, где можно увидеть роскошь этого мероприятия. Стоит отметить, что она уже закрыла свой аккаунт в социальных сетях.

Празднование длилось два дня. Первый день на свадьбе молодой пары было более 300 гостей, и развлекательную программу обеспечивали Александр Пономарев, Ольга Полякова и группа "Колокола солнца". Ведущим торжеством был шоумен Григорий Решетник. Во второй день принимало участие около 500 гостей, а празднование было устроено в украинском стиле.

Среди приглашенных гостей были два депутата Львовского городского совета, а именно Юрий Ломага и Алексей Резник. Также отмечается присутствие Василия Телицы, вероятно, бывшего руководителя управления по организованной преступности МВД Украины во Львовской области и Святослава Мазурика. Мужчина с таким же именем и фамилией ранее работал в прокуратуре Киева и стал известен из-за коррупционного скандала со взяткой в ​​размере 100 тысяч долларов. Важно отметить, что этот инцидент не помешал ему возобновиться в службе.

Важно отметить, что на свадьбе присутствовали известные бизнесмены и кандидаты в депутаты, в частности, Олег Лакиш, пытавшийся стать депутатом от ЕС в Каменце-Подольском, и выдвинувший свою кандидатуру для Львовского городского совета от партии "Варта" Роман Побурко .

На праздновании присутствовало также много других гостей, включая бизнесменов, предпринимателей, юристов, адвокатов и бывших правоохранителей.

Следует отметить, что у молодоженов есть состоятельные родители, и устраивать свою свадьбу в условиях войны юридически допустимо. Однако возникают определенные вопросы относительно адекватности роскошной церемонии и развлечения во время войны.

Источник: LVIV.MEDIA.

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