На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт вкусного пирога с ягодами. Это прекрасное решение для быстрой домашней выпечки, когда времени на долгие приготовления нет. Выбор ягод для выпечки остается на ваше усмотрение, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Рецепт пирога "Ягодное наслаждение"
Ингредиенты:
- 120 граммов муки;
- 100 граммов сахара;
- 5 граммов разрыхлителя теста;
- 100 граммов сливочного масла;
- 125 граммов жирных коровьих сливок. Для начинки:
- 400 граммов ягод;
- 5 граммов апельсиновой цедры;
- 20 граммов кукурузного крахмала;
- 100 граммов сахара.
Приготовление:
Ягоды тщательно перемешиваем с апельсиновой цедрой, сахаром и кукурузным крахмалом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В отдельной посуде сочетаем все сухие компоненты для теста. Постепенно добавляем сливки и масло, перемешиваем, чтобы создать тесто, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
На противне, застеленном пергаментом, распределяем ягоды, сверху на них кладем тесто.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут.
Вынимаем пирог, смазываем его сверху сливками, посыпаем сахаром и запекаем еще 10 минут.
Достаем готовый пирог из духовки, добавляем мороженое и подаем к столу, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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