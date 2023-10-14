Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкусный пирог с ягодами.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт вкусного пирога с ягодами. Это прекрасное решение для быстрой домашней выпечки, когда времени на долгие приготовления нет. Выбор ягод для выпечки остается на ваше усмотрение, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Рецепт пирога "Ягодное наслаждение"

Ингредиенты:

120 граммов муки;

100 граммов сахара;

5 граммов разрыхлителя теста;

100 граммов сливочного масла;

125 граммов жирных коровьих сливок. Для начинки:

400 граммов ягод;

5 граммов апельсиновой цедры;

20 граммов кукурузного крахмала;

100 граммов сахара.

Приготовление:

Ягоды тщательно перемешиваем с апельсиновой цедрой, сахаром и кукурузным крахмалом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В отдельной посуде сочетаем все сухие компоненты для теста. Постепенно добавляем сливки и масло, перемешиваем, чтобы создать тесто, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

На противне, застеленном пергаментом, распределяем ягоды, сверху на них кладем тесто.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут.

Вынимаем пирог, смазываем его сверху сливками, посыпаем сахаром и запекаем еще 10 минут.

Достаем готовый пирог из духовки, добавляем мороженое и подаем к столу, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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