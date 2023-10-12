На вокзале руководство не проявило интерес к оказанию помощи для лечения пострадавшей и возмещению за травмы.

На вокзале Кропивницкого сильно травмировалась женщина из-за того, что лестница у входа не была соответственно маркирована и не подсвечивалась. Потерпевшая получила многочисленные травмы, включая гематомы, сотрясение мозга и ушиб челюсти. Об этом стало известно благодаря публикации Дианы Карповой в Facebook .

Событие произошло 30 сентября, когда Любовь Васильевна Запасная прибыла на вокзал с намерением путешествовать во Львов. Перед входом в железнодорожный вокзал отсутствовало освещение. При входе отсутствуют отметки или освещения для подсветки лестницы, ведущей вниз или главное перил, которые бы давали понимать, что там есть лестница. Это отсутствие предупреждений привело к тому, что женщина не заметила лестницу и полетела прямо головой вниз.

"Бабушка получила огромную гематому на ноге и бедре, сотрясение, рассечение губы и ушиб челюсти, она находится в довольно плохом состоянии. После падения, мы все же сели в поезд, поскольку бабушка была на адреналине и не сразу почувствовала весь спектр боли", - написала Диана.

Ночью в поезде "Укрзализныци" пострадавшей стало плохо и ей вызвали скорую на подъезде к Жмеринке. Автор сообщения также выразила свою благодарность проводникам в поезде, которые за все возможности пытались оказать помощь и медицинскую поддержку. Отдельно она отметила работницу вокзала в Жмеринке, которая активно помогала перевезти пострадавшую женщину в скорую помощь вместе с их вещами.

Внучка потерпевшей женщины подчеркнула, что тем временем в вокзале Кропивницкого руководство не проявило интерес к оказанию помощи для лечения пострадавшей и возмещению за травмы.

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