Воин Вооруженных Сил Украины Дмитрий Олейник, который получил ранение на фронте, требует увольнения начальницы Харьковской областной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Ларисы Буничевой. Боец с инвалидностью показал фото и рассказал о "человечности" чиновницы из МСЭК в Facebook.

Он возмущен тем, что при установлении инвалидности ему была присуждена третья группа, не учитывая обстоятельств, что ранение полученное в результате службы на фронте защиты Украины должно по закону привести к высшей степени инвалидности.

Олейник указывает, что Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" четко предусматривает повышение группы инвалидности на одну степень в случае, когда ранение связано с защитой Родины. Однако в случае Харьковской МСЭК произошло игнорирование этих положений.

Военный также раскрывает, что Лариса Буничева даже спросила, почему он оставил свою ногу вместо того, чтобы ее ампутировать, что привело бы к присуждению второй группы инвалидности.

"В голове только непонимание и нецензурная лексика и снова непонимание! Наш харьковский областной МСЭК живет по собственным законам Дай 3-4 тысячи долларов и будет тебе нормальное решение. С*ки вы там! Буду отрицать и добиваться того, что предусмотрено законом и совестью! Добавляю фото ноги, потому что вижу это ранение чувствуется только для меня Можно не принимать во внимание выводы киевских клиник, что правая нога потеряла свою функциональную способность и является биопротезом. Этой комиссии МСЭК мало. 15 операций. Слишком мало. Надо вырвать все живое из человека и ехидно сказать: Будь ампутация – это была бы 2 группа”, - написал он.



После этого Дмитрий Олейник требует увольнения Ларисы Буничевой с должности начальницы областной МСЭК.

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