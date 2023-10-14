Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице на Ютуб-канале рецептом приготовления вкусного вишневого торта. Один из изысканных десертов, в котором вишни играют главную роль, называется "Монастырская изба". Этот торт обладает основой из нежного песочного теста, а также сочетает в себе вишни и вкуснейший ванильный крем, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 200 г сметаны
- 450 г пшеничной муки
- 0,5 ч. ложки соды
- 0,5 ч. ложки соли
- 1 ч. ложка крахмала
- 400 г вишни
Крем:
- 800 г сметаны 30%
- 200 г сахарной пудры
- 20 г ванильного сахара
Приготовление:
Подготовка начинки: Очистите вишни от косточек или разморозьте их, если они были заморожены. Затем обваляйте их в сахаре и крахмале, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление теста: Тертые осколки масла объедините с мукой, а затем добавьте сметану и тщательно вымешайте тесто руками, также рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Формирование трубочек: Разделите тесто на одинаковые части, каждую раскатайте и нарежьте на полоски. Положите вишни на полоски и аккуратно скрутите тесто вокруг начинки, чтобы она не выпала.
Печь: "Мастер Шеф" Литвинова советует, разместите готовые вишневые трубочки на противне и выпекайте их до готовности – примерно 25-30 минут при температуре 180°C.
Приготовление крема: Взбейте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром до тех пор, пока крем не увеличится в объеме.
Сборка: Оставьте готовые вишневые трубочки остыть и затем соберите торт, чередуя слои: сначала крем, затем слой трубочек, снова крем, и так продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Затем покройте верх и боковые поверхности торта кремом и поставьте его в холодильник, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Подача: Перед подачей порежьте торт на порции, и теперь можно наслаждаться им вместе с чашечкой чая или кофе.
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