Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице на Ютуб-канале рецептом приготовления вкусного вишневого торта. Один из изысканных десертов, в котором вишни играют главную роль, называется "Монастырская изба". Этот торт обладает основой из нежного песочного теста, а также сочетает в себе вишни и вкуснейший ванильный крем, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

200 г сметаны

450 г пшеничной муки

0,5 ч. ложки соды

0,5 ч. ложки соли

1 ч. ложка крахмала

400 г вишни

Крем:

800 г сметаны 30%

200 г сахарной пудры

20 г ванильного сахара

Приготовление:

Подготовка начинки: Очистите вишни от косточек или разморозьте их, если они были заморожены. Затем обваляйте их в сахаре и крахмале, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление теста: Тертые осколки масла объедините с мукой, а затем добавьте сметану и тщательно вымешайте тесто руками, также рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Формирование трубочек: Разделите тесто на одинаковые части, каждую раскатайте и нарежьте на полоски. Положите вишни на полоски и аккуратно скрутите тесто вокруг начинки, чтобы она не выпала.

Печь: "Мастер Шеф" Литвинова советует, разместите готовые вишневые трубочки на противне и выпекайте их до готовности – примерно 25-30 минут при температуре 180°C.

Приготовление крема: Взбейте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром до тех пор, пока крем не увеличится в объеме.

Сборка: Оставьте готовые вишневые трубочки остыть и затем соберите торт, чередуя слои: сначала крем, затем слой трубочек, снова крем, и так продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Затем покройте верх и боковые поверхности торта кремом и поставьте его в холодильник, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Подача: Перед подачей порежьте торт на порции, и теперь можно наслаждаться им вместе с чашечкой чая или кофе.

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