Так, разоблачена еще одна вражеская информаторка, корректировавшая атаки РФ на прифронтовые территории Донбасса.
Как сообщила пресс-служба СБУ, для «наведения» ударов врага она собирала данные о дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников возле Краматорска.
Злоумышленница пыталась выявить средства радиоэлектронной борьбы и ПВО.
Предательница фиксировала места вражеских «прилетов» по инфраструктуре города, чтобы подготовить отчет для оккупантов.
Развединформация давала возможность захватчикам готовить новые и повторные удары по Краматорску.
СБУ задержала предательница дома.
Корректировщица – местная жительница, агрессор дистанционно ее привлек к сотрудничеству через ее брата, который является боевиком России на востоке Украины.
Вражеская приспешница именно ему передавала разведданные.
У задержанной нашли ноутбук и телефон с поличным.
Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 15 лет тюрьмы.
К слову, Контрразведка Службы безопасности Украины успешно задержала еще одного организатора псевдореферендума, проводимого оккупантами во время оккупации правобережной Херсонщины.
Она находится под стражей, а ей грозит до 10 лет.
Последние новости Украины:
Напомним, новый скандал в ТЦК, уголовник и полиция выбивали "согласие" украинца на мобилизацию.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.
Также писала Politeka, бойцам ВСУ продали несуществующие автомобили, 22 человека перечислили деньги.