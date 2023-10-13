Служба безопасности задержала очередную предательницу, которая «наводила» удары на Краматорск.

Так, разоблачена еще одна вражеская информаторка, корректировавшая атаки РФ на прифронтовые территории Донбасса.

Как сообщила пресс-служба СБУ, для «наведения» ударов врага она собирала данные о дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников возле Краматорска.

Злоумышленница пыталась выявить средства радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Предательница фиксировала места вражеских «прилетов» по ​​инфраструктуре города, чтобы подготовить отчет для оккупантов.

Развединформация давала возможность захватчикам готовить новые и повторные удары по Краматорску.

СБУ задержала предательница дома.

Корректировщица – местная жительница, агрессор дистанционно ее привлек к сотрудничеству через ее брата, который является боевиком России на востоке Украины.

Вражеская приспешница именно ему передавала разведданные.

У задержанной нашли ноутбук и телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

К слову, Контрразведка Службы безопасности Украины успешно задержала еще одного организатора псевдореферендума, проводимого оккупантами во время оккупации правобережной Херсонщины.

Она находится под стражей, а ей грозит до 10 лет.

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