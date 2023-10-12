Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 12 октября.

Вот гороскоп Таро на четверг для всех двенадцати знаков Зодиака в астрологии, начиная с 12 октября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Не теряй хладнокровия, Овен. Эта карта Таро показывает, что вы можете столкнуться с конфликтом с человеком. Не принимайте все на свой счет. Вам решать, насколько вы позволите одному человеку иметь власть над вами.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Эта карта Таро означает разочарование и печаль. Вы возлагаете слишком большие надежды? Возможно, вам придется переосмыслить, сколько вы или кто-то другой можете сделать за день. Некоторые большие мечты должны начинаться с малого.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Вы хотите красивых вещей, и нет ничего плохого в том, чтобы желать от жизни большего. Карта Таро Семерка Кубков указывает на то, что ваши глаза могут впитывать все, что вы видите, и теперь это превращается в похоть. Умерьте свои желания. Не позволяйте им владеть вами. Будьте голодны, но не поддавайтесь желанию большего.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Королева Кубков.

Ваше сердце такое открытое, и оно показывает, насколько вы заботливы. Королева Кубков просит вас положиться на вашу доброту. Ты харизматичен и в этом твоя суперсила. Если вы помогаете другим, вы будете невероятно впечатлены тем, сколько добра вы сможете принести семье, друзьям и людям в вашем мире.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Какая красивая карта Таро, Лев. Этот день посвящен гармоничной энергии. Спланируйте творческое время с друзьями так, чтобы у вас была возможность смеяться и наслаждаться музыкой. Посмотрите на красоту природы, и они воплощают ее в искусстве и поделках, которые вы можете использовать, чтобы украсить свой дом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Умеренность.

Сегодня вы будете бояться худшего, если продолжите сомневаться в себе. Жизнь слишком коротка, чтобы суетиться из-за того, что ты не можешь изменить. Принятие – это билет к вашему успеху.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Жезлов.

Все начинается с вас, Весы. Эта карта Таро показывает, насколько вы невероятно одарены и талантливы. Вы даже не представляете, каким лидерским потенциалом обладаете внутри себя. Возможно, вы сдерживаетесь, потому что не хотите показаться высокомерным или гордым. Но Король Жезлов указывает на то, что вы в состоянии легко добиться желаемого.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Ты сейчас слишком занят. Когда у вас слишком много дел, вы можете отказаться от проектов, требующих внимания к деталям. Пришло время снизить рабочую нагрузку, чтобы вы могли рассчитать свои усилия и сосредоточиться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Смерть.

«Прощай» — непростое слово, которое можно сказать даже в самых лучших обстоятельствах. Вы чувствуете завершенность, когда наконец закрываете дверь в главу своей жизни. Вас отправляют в новое путешествие. Лучше всего позволить жизни делать то, что она делает — восстанавливать, а затем восстанавливать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Влюбленные.

Выбирать. Вы думаете, что кто-то или что-то лучше того, что у вас уже есть. Трава не будет зеленее на "другой стороне". Выберите себя, а затем решите, кого вы хотите иметь в своей жизни. Да. Это действительно настолько просто.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Вы почувствуете себя потрясающе, когда получите все, что хотите и в чем нуждаетесь. Там тоже много хорошего. Вам не о чем беспокоиться. Сегодня ты ни в чем не будешь нуждаться. Всё в выигрыше!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Вам всего лишь нужна одна маленькая искра инноваций, и вот вы на пути к вершине. Сегодня у вас есть повод для гордости, потому что люди хотят иметь с вами дело. Если вы предприниматель, вы скоро увидите рост вашей компании.

Источник: yourtango.com.

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