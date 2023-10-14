Россияне, пытаясь подготовиться к зимней кампании и занять выгодные позиции, бьют по всему восточному фронту.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Николаем Фельдманом.

"В Авдеевке не просто обстрел, там активное движение российских войск, попытка штурмовать наши позиции. Одновременно наступление идет на Купянском направлении, на Сватовском на Боровую. И вообще, весь Восточный Фронт сегодня – это контрнаступательные действия российской стороны", – отметил Арестович.

По словам эксперта, подобная тактика становится все более распространенной.

"Раньше мы так делали и продолжаем делать, теперь они так начали делать. Теперь они бьют под Авдеевкой, чтобы мы не наступали под Бахмутом и решали, куда перебросить резервы: на Купянское направление или Авдеевское. Те же попытки в районе Марьянки", - отметил Арестович.

Арестович добавил, что эта стратегия – это попытки отвлекать от Юга наши силы, заставить перетащить их на восточный фронт. Именно по этой причине где-то возобновились бои.

"Мы наступаем только в трех местах: Большая Новоселка на Бердянское, на Токмакском и на Бахмутском направлении. В остальных местах мы держим оборону. И сегодня на Восточном фронте противник активизировался, имеет еще одну рамку, они хотят нас размотать", - отметил эксперт.

Все контрнаступления россии сегодня – это попытки создать себе выгодные позиции к зиме.

"А за этим стоит другое – они пытаются создать более выгодные позиции для зимней компании, захватить рубежи, районы, объекты, с которых они начнут зимнюю кампанию", - отметил Арестович.





В районе Вербового, в районе Новопрокоповки есть высоты, на которых сидят россияне, захват которых позволит изменить ситуацию в этом направлении в пользу Украины. Арестович отметил, что наши войска должны быть готовы к реагированию.

"Нужно понимать, что если туда 3-5 бригад не будет введено в этот прорыв, то не только продвижение, но и содержание его станет проблематичным. Есть ли у нас эти резервы? Я думаю, что есть. Как и когда их будет вводить командование в бой – посмотрим", - говорит Арестович.

В завершение экс-советник добавил, что, несмотря на то, что обе стороны уже устали, обе еще с чем наступать.

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