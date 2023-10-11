Сегодня, 11 октября, в сети активно распространяется видео конфликтной ситуации между гражданскими и мужчинами в военной форме.

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за скандального видео, где видно, как люди в форме избивают мужчину.

Как сообщила служба по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП, назначена служебная проверка.

"Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время командование Львовского ОТЦК и СП принимает меры, чтобы выяснить все обстоятельства случая.

В СМИ вместе с видео сообщают, что якобы "мужчина приехал из столицы и силой задержали его в центре Львова".

Также информируется, что "ночью в ТЦК якобы провели медобследование мужчине, а к утру его доставили на полигон в Ровенской области".

Источник: varta1 .

Напомним о задержании главного военкома Ровенской области.

В ДБР сообщили, что полковник и подполковник ТЦК узнали, что водитель стрелковой роты планирует доложить о нарушении военных во время службы.

Поэтому представители ТЦК решили не допустить этого и избили мужчину.

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