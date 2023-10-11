Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Я думаю, что то, что США нам обещали, они все-таки поставят. Если говорить о той номенклатуре вооружения, по которой были приняты решения, я думаю, это будет поставлено. Если говорить про финансирование по военной линии, то прерываться оно не будет», - сообщил Олег Стариков.

По словам военного эксперта, также есть еще социальная сфера, в которой Соединенные Штаты Америки помогают нам финансово. Как отметил Олег Стариков, если в военном блоке США точно нас будут поддерживать, несмотря даже не ситуацию в Израиле и направление туда значительной помощи, то социальная сфера вызывает сомнения.

«Всё будет зависеть от того, как пройдет аудит тех генеральных инспекторов, которые приехали в Украину», - заявил Олег Стариков.

Как писала ранее Politeka, Юрий Ванетик рассказал, чего именно ожидают США от Израиля.

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