Чтобы не платить штраф за нарушение ПДД, мужчина обвинил полицейских в воровстве.

В городе Подгайцы, Тернопольская область, патрульные полицейские остановили водителя эвакуатора, который перевозил трактор, нарушая правила дорожного движения. Когда полицейские пытались составить протокол за нарушение, водитель нашел агрессивное поведение. Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

Чтобы не платить штраф за нарушение ПДД, мужчина обвинил полицейских в воровстве. В частности, он позвонил на линию 102 и заявил, что полицейские украли у него 100 долларов.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, изъявшие записи с видеокамер, находившихся на форменных жилетах работников ГРПП, и после их просмотра не подтвердили информацию, предоставленную заявителем. После такого расследования оперативники начали устанавливать местонахождение мужчины, который вызвал полицию под фальшивыми обвинениями.

Из-за того, что мужчина не успел удалиться далеко, его догнали представители следственно-оперативной группы. Во время этой встречи он признал, что все его обвинения были придуманы с целью уклониться от штрафа.

В результате этого инцидента на нарушителя составил еще один административный протокол в соответствии со статьей 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая предусматривает ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб.

Вместо штрафа в размере 510 гривен за нарушение ПДД, это лицо теперь обязано уплатить другой штраф, максимально установленный на уровне 3400 гривен.

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