После освобождения Херсона он не успел покинуть город вместе с оккупантами и поселился в Могилев-Подольском Винницкой области.

Был задержан бывший инспектор Дарьевской исправительной колонии, расположенной в Могилев-Подольском Винницкой области. Как сообщили в ДБР, его подозревают в сотрудничестве с оккупантами во время оккупации Херсона, после чего он сбежит в Винницкую область и изготовил себе статус переселенца.

По следственным данным, в июне 2022 года этот мужчина принял работу инспектора отдела безопасности в колонии, которую оккупанты создали на базе украинского учреждения отбывания наказаний в Херсоне. В этой колонии находились не только осужденные, но и люди, активно противостоявшие врагам.

Мужчина производил обыски, проводил осмотры и проверял соблюдение режима отбывания наказания и за это получал вознаграждение в российских рублях.

После освобождения Херсона он не успел покинуть город вместе с оккупантами и поселился в Могилев-Подольском Винницкой области. В январе 2023 этот предатель получил статус внутренне перемещенного лица и начал оформлять социальные выплаты.

Сотрудники ДБР установили его сотрудничество с оккупационными властями и уже осуществили его задержание.

Было объявлено о подозрении в государственной измене и добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. По этим статьям предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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