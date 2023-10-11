Украинцы жалуются на отсутствие электроэнергии, в частности, в Киеве сообщили, что нет света в нескольких районах.

Так, в Голосеевском, Святошинском районах столицы местные сообщали о частичном выключении электроэнергии.

В прессслужбе ДТЭК сообщили , что энергетики по состоянию на 13:33 вернули свет 129 тысячам семей после непогоды в Киевской области.

Сообщается, что трое суток подряд в Киевской области был шквальный ветер - он вызывал падение деревьев и разрушал электросети.

"114 бригад энергетиков бросили вызов стихии. Нам удалось возобновить работу 145 линий и 4267 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют стабилизацию погодных условий в Киевской области.

К слову, ДТЭК накануне информировал, что из-за непогоды без света оказались сейчас около 16 тысяч украинцев.

Броварской, Обуховский и Бучанский районы больше всего тогда пострадали от непогоды.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома. Ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно", - говорилось в сообщении ДТЭК вечером, 8 октября.

В комментариях украинцы жаловались на долгосрочные отключения света, в частности, есть жалобы, что в некоторых населенных пунктах электроэнергии нет уже вторые сутки.

"Вчера начался ветер мы без света. В субботу небольшой дождь мы тоже без света. Так где ваша работа по восстановлению энергетической инфраструктуры? Почему при маленьком дожде мы без света. Хотя интересно соседняя улица свет есть".

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.