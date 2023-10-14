В Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. Женщина предоставляла в аренду несуществующее жилье, получая предоплату, но затем исчезала.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Правонарушитель размещала недействительные объявления об аренде квартир в разных городах Украины на интернет-платформах, используя фотографии других жилых помещений. Во время общения с потерпевшими она отправляла сообщения с номером банковской карты для предоплаты. После осуществления финансовой транзакции, злоумышленница переставала взаимодействовать с жертвами и прекращала коммуникацию.

Злоумышленницей оказалась 23-летняя жительница Бориспольского района. По факту мошенничества, совершенного во время действия военного положения, начато уголовное производство. Злоумышленнице может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские также проверяют ее причастность к подобным правонарушениям на территории Киевской области.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину активность кибермошенников значительно возросла. Приблизительно 11% украинских граждан стали жертвами мошенников с момента этого вторжения.

Согласно проведенному исследованию, более половины украинцев (52,74%) столкнулись с обманом во время онлайн-покупки и продажи товаров.

Фишинговые атаки (18,57%) занимают второе место по распространенности, после чего идут вторжения в социальные сети (12,04%).

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