В Харькове задержан диверсант, который оказался назначенным главным управлением генштаба Вооруженных Сил России. По инструкциям российских спецслужб этот злоумышленник готовился к взрыву двух автозаправочных станций в Харькове. Как сообщили в СБУ, взрывы удалось остановить.

Чтобы совершить диверсию, он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые были сохранены в специально оборудованном тайнике на территории лесного массива Харьковщины.

По сценарию российской военной разведки подрыв резервуаров с горючим на АЗС должен привести к массовым жертвам среди мирного населения и распространению паники в приграничных регионах.

Правоохранители задержали этого взрывателя "на горячем" в момент закладки взрывчатки под газовый баллон на одной из харьковских автозаправочных станций. Взрывное устройство было немедленно отключено, оно состояло из 2,5 килограмма пластида и часового механизма с электродетонатором.

Кроме того, расследование раскрыло факты причастности задержанного к совершению других диверсий в Харьковской области, таких как подрыв колеи на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.

По предварительным данным следствия, злоумышленник является бывшим работником расформированной милиции и через судебный процесс пытался вернуться на прежнюю должность. После полномасштабного вторжения России в Украину, его дистанционно свербовали представители российской военной разведки.

Следователи Службы безопасности планируют предъявить задержанному подозрение по статьям 113 и 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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