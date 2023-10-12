Церковный праздник 12 октября, что нельзя делать сегодня, как этот день называли в народе и каких традиций придерживались.

12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого, Газского и Кириака Палестинского, отшельника.

В народе праздник 12 октября называли милостивым за теплую, но порой пасмурной погоде в этот день.

На Феофана охотники выходили на поиски «именинного» зайца, в конце дня устраивали застолья с традиционными охотничьими байками.

Издавна верили, что лунный свет 12 октября полезен для растений, потому на ночь выносили на улицу цветы и семена в горшках, чтобы растения напитались лунным светом.

Сегодня категорически нельзя играть в карты, потому что забыть об удаче.

Также не стоит допускать злые мысли и желать плохого другому человеку.

Нельзя сегодня давать в долг, а также брать в руки мелочь.

Существуют и приметы сегодня, так, если вечером или поздно ночью увидели туман — значит в ближайшее время заморозков не будет.

Сегодня не стоит собирать виноград - ягоды быстро сгниют, не рекомендуется делать вино 12 октября - ведь оно может получиться неудачным.

Если в лесу 12 октября грибы появились — значит снег будет поздно.

Свежий утренний ветер усилился днем, но к вечеру ослаб — погода будет ясной.

12 октября день ангела отмечают владельцы таких имен, как Ян и Иван.

Источник: РБК.

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