12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого, Газского и Кириака Палестинского, отшельника.
В народе праздник 12 октября называли милостивым за теплую, но порой пасмурной погоде в этот день.
На Феофана охотники выходили на поиски «именинного» зайца, в конце дня устраивали застолья с традиционными охотничьими байками.
Издавна верили, что лунный свет 12 октября полезен для растений, потому на ночь выносили на улицу цветы и семена в горшках, чтобы растения напитались лунным светом.
Сегодня категорически нельзя играть в карты, потому что забыть об удаче.
Также не стоит допускать злые мысли и желать плохого другому человеку.
Нельзя сегодня давать в долг, а также брать в руки мелочь.
Существуют и приметы сегодня, так, если вечером или поздно ночью увидели туман — значит в ближайшее время заморозков не будет.
Сегодня не стоит собирать виноград - ягоды быстро сгниют, не рекомендуется делать вино 12 октября - ведь оно может получиться неудачным.
Если в лесу 12 октября грибы появились — значит снег будет поздно.
Свежий утренний ветер усилился днем, но к вечеру ослаб — погода будет ясной.
12 октября день ангела отмечают владельцы таких имен, как Ян и Иван.
Источник: РБК.
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