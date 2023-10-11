Объявлены подозрения правоохранителю и адвокату из Хмельницкой области, которые занимались подделкой документов для лиц, пытавшихся выехать за границу, а также обещали матери осужденного организовать "президентское помилование". Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Указанная схема по выезду "заинтересованных лиц" за границу функционировала с марта 2022 года. Сначала адвокат за 1,5 тысячи евро оказывал помощь уклоняющимся в получении справок от ТЦК (территориальной комиссии контроля) для выезда за границу под видом волонтера, утверждая, что это необходимо для ввоза гуманитарной помощи Вооруженным Силам Украины.

С помощью правоохранителя адвокат находил связь с "клиентами", собирал персональные данные для подготовки поддельных документов и подавал готовый пакет документов за 8 тысяч евро.

В ходе следственных мероприятий было обнаружено еще одно преступление, в котором были причастны злоумышленники. Мужчины совершили обман женщины на сумму 20 тысяч долларов США, обещая решить вопрос "президентского помилования" ее сына. Сын был осужден за смертельное ДТП, в результате которого погибла вся семья - супруги и их 2-летний сын. Суд решил наказать виновника 8 лет лишения свободы.

Правоохранитель был знаком с родителями осужденного и предложил им обратиться к адвокату, который, по обещанию, должен помочь в "решении вопроса". Он заверил, что за 20 тысяч долларов США найдет возможности и пути для освобождения мужчины.

Полиция обвиняет злоумышленников в содействии незаконному пересечению границы, подделке документов и мошенничестве. Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

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