Ненавистный черный грибок имеет свойство оседать на наших окнах в самый неподходящий момент и портить настроение, поэтому нам нужно знать, как его убрать, чтобы он больше не создавал проблем.

Черный грибок на окнах и подоконниках – это проблема, с которой сталкивается многие из нас, особенно в условиях влажности и недостаточного освещения. Он не только неприятен для глаз, но и может быть вреден для здоровья и вида вашего дома. Но не стоит паниковать, поскольку существуют эффективные способы, которые помогут вам справиться с этой проблемой и избавиться от черного грибка раз и навсегда.

Как убрать грибок из окна

Все зависит от количества плесени и от того, как долго она уже живет на вашем окне. В первую очередь, вы можете использовать неразбавленный столовый уксус. Смочите им тряпку и протрите участки с грибком. Еще один вариант – залить уксус в емкость, которая может разбрызгать его по окну. Когда вы это сделаете, то не трогайте обработанный участок в течение часа. Затем вытрите ее чистой тканью.

Если уксус оказался неэффективным, вы можете использовать отбеливатель. Соедините его с водой в одинаковых пропорциях и нанесите на пораженные участки и оставьте на 30 мин. Затем протрите все чистой тряпкой. Не забывайте проветривать помещение, если работаете с отбеливателем. Также защищайте свои руки перчатками.

Еще один вариант борьбы с черным грибком – фунгицид. Вы можете приобрести йог в хозмагазине. Разведите вещество с водой в равномерных пропорциях и нанесите губкой на окно. Затем так же протрите чем-нибудь сухим.

Плесень очень не любит ультрафиолетовое излучение. Поэтому при наличии ультрафиолетовой лампы вы можете посветить ею на грибок.

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