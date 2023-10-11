Политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал почему украинцы поддерживают Израиль.



"Сегодня многие арабские друзья Украины требуют, чтобы Украина не поддерживала Израиль после резни, которую устроил ХАМАС на юге. Дескать, не все так однозначно, потому что палестинский народ ведет борьбу с оккупантом. Потому, обвинять палестинцев в терроризме - все равно, что обвинять в этом Украину, которая ведет освободительную борьбу", - написал Романенко.

Он объяснил, почему многих украинцев возмутила резня ХАМАС.



"Представьте, что, скажем, ГУР защел бы на территорию России и вырезал там целые села. Как бы это выглядело? Это выглядело бы именно так, как сегодня выглядит ХАМАС. Убивать младенцев и отрезать головы женщинам, да кому бы там не было и надеяться, что их будут здесь поддерживать после Бучи и Мариуполя, мягко говоря, наивно. И это делалось сознательно, чтобы получить максимально жесткую реакцию Израиля, потому что Ирану нужна региональная, а может и мировая война. Если ХАМАС играет с Ираном и совершает зверства, если Иран играет с Россией, которая совершает зверства, то это не случайность, а совпадение интересов сторон, которые по какой-то причине тяготеют к зверствам, как форме продвижения своих интересов". - написал Романенко.

Поэтому в этой конкретной ситуации невозможно быть на стороне мясников.



"Если бы ХАМАС системно изменял жизнь в Газе в лучшую сторону, то атаки со стороны Израиля на Газу выглядели бы неадекватными. Кто бы поддерживал удары Израиля в этом случае? Да никто. Нельзя просто так взять и начать бомбить мирные города.

Но сейчас именно ХАМАС напал на Израиль самым варварским способом. И глядя на эти детские коляски пропитанные кровью, трупы несчастных людей, которых резали словно скот и наблюдая, как в Газе, в Египте, Иордании и других странах толпы радостно прыгали от картин этого скотства, ну невозможно нормальному человеку это скотство принять", - подытожил Романенко.

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