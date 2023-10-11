Желтый налет на тарелках бывает очень сложно отмыть, ведь не все средства могут разрушить его структуру, но наши точно вам помогут.

С желтым налетом на тарелках мы, вероятно, все встречались. Он кажется неудобным и неприятным, но есть хорошая новость: отмыть тарелки от этого налета – абсолютно возможно, и вы можете это сделать собственноручно. Сегодня мы раскроем перед вами несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от желтого налета на вашей посуде.

Порошок горчицы

Это средство прекрасно убивает налет на посуде. Вам нужно развести 250 грамм порошка в 1 литре воды. Затем оставьте в этой смеси посуду на 10 часов, после чего хорошо вымойте.

Сода и перекись водорода

Вы должны объединить все продукты в одинаковых пропорциях и намазать этой смесью тарелки. Это не только хороший отбеливатель, но и хорошее дезинфицирующее средство.

Лимонная кислота

Этот способ, наверное. самый быстрый. Нанесите кислоту на грязные части тарелок и подождите 20 минут. В конце просто смойте обычной водой.

Уксус

Уксус является отличным средством для удаления налета на тарелках и стеклянных сосудах. Просто смочите посуду в уксусе или смешайте уксус с водой и дайте налету пропариться. Затем легко смойте его.



Соль

Соль можно использовать для потери посуды и удаления налета. Смесь соли и воды может быть полезна для удаления налета из кастрюль и сковородок.

Кислотный сок

Отбеливатели, содержащие кислотный сок, такой как апельсиновый или грейпфрутовый, могут быть эффективны для удаления налета. Бикарбонат натрия (сода более грубая)





Если налет на посуде очень устойчив, можно использовать более грубый абразив, такой как бикарбонат натрия, для трения.



В зависимости от типа посуды и степени загрязнения налета одно из этих средств может быть более эффективным, чем другие. Всегда тщательно следите инструкциям по применению и убедитесь, что ваша посуда не повредится во время процесса удаления налета.

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