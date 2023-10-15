Магазинные моющие средства бывают дорогими, а иногда и не очень действенными, поэтому умение сделать средство для мытья посуды будет очень полезным.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что мы ежедневно используем массу химических средств для мытья посуды, не всегда зная, что мы наносим на свои тарелки и столовые приборы? Потребление таких средств может оказать негативное влияние на окружающую среду и наше здоровье. Но существует простой и естественный способ, который может заменить эти химические средства на нечто более безопасное и эффективное. Мы раскроем вам секреты того, как сделать средство для мытья посуды своими руками.

Средство для мытья посуды из горчицы

Вам понадобится:

1 ст. ложка сухой горчицы;

1 ч. ложка пищевой соды;

1 стакан горячей воды.

Горчицу добавьте в воду и хорошо перемешайте. Насыпьте в раствор соду. Промокните губку и начните мыть посуду. Прополощите посуду чистой водой.

Средство для мытья посуды из мыла и уксуса

Ингредиенты:

1 чашка горячей воды.

1 чашка уксуса (белый или яблочный).

1/4 чашки соды.

1 чайная ложка жидкого мыла или натертого тертого мыла (натурального, без химии).

Инструкция:

В глубоком контейнере соедините горячую воду и уксус. Смешайте их вместе.

Добавьте соду в получившуюся смесь и хорошо размешайте. Вы заметите, что сода растворяется.

Постепенно добавляйте жидкое мыло и перемешайте, пока полученный раствор не станет однородным. Это придает средству для мытья посуды консистенцию.

Готовое средство можно хранить в бутылке или в контейнере с дозатором. Перед использованием хорошо встряхните, поскольку ингредиенты могут отделяться.

Это домашнее средство для мытья посуды эффективно и безопасно, поскольку не содержит агрессивных химических веществ. Уксус помогает удалять жиры, сода отшелушивает и удаляет загрязнение, а мыло придает консистенцию и помогает распределить средство на посуде.

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