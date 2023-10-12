В одной из школ Волсвинского населенного пункта, входящей в состав Червоноградской общины во Львовской области, директор обнаружила червя в еде для детей. Глава учебного заведения, Мария Семенова, поделилась этим инцидентом в своем Facebook -сообщении.

Отмечено, что она немедленно обратилась к поставщику с жалобой, но ответ, полученный от компании, вызвал некоторое удивление. Поставщик считал, что найденный червь является фруктовым и никак не связан с кашей, в которой его обнаружили.

Семенова также отметила, что в школе не работает собственный повар, поэтому заведение пользуется услугами кейтеринговой компании, поставляющей питание на заказ.

У директора школы существуют несколько существенных претензий к компании, поставляющей в школу еду:

Отсутствие меню в бумажном виде, вместо этого получение личных сообщений в Viber. Низкое качество продуктов, например, недостаточное количество пищевых волокон в макаронах. Поставщик доставляет в школу нектар, содержащий значительное количество сахара вместо сока.

Комиссия провела проверку в учебном заведении и обнаружила, что вместо указанной в меню пшеничной каши, была подана кукурузная каша, а вместо сока - нектар с глюкозно-фруктозным сиропом в составе. В протоколе проверки отмечено, что компания не сообщала о замене продуктов.

Другой пример чрезвычайной ситуации произошел, когда детям должно было подавать запеченный картофель с куркумой, овощное сотое и творожную запеканку из ягодного кюля, а они получили картофельное пюре, жареную рыбу и тушеную капусту. Школу не предупредили об изменениях в меню. Важно отметить, что школа не может самостоятельно расторгнуть договор с поставщиком пищи, поскольку этот договор был заключен отделом образования.

И даже несмотря на то, что родители из школы лично ездили к начальнику отдела образования и указывали на нарушения. Украинцы в комментариях сошлись во мнении о том, что оно и без червя не очень аппетитно выглядит.

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