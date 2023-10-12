Стоматолог отказался от мобилизации в Украине из-за заключения ВЛК, и за это его решили наказать.

Мужчина в Черновицкой области уклонился от мобилизации в Украине.

Об этом говорится в приговоре Заставнивского районного суда Черновицкой области.

Мужчина дважды отказался от мобилизации в Украине, 4 мая 2022 мужчина получил повестку, тогда ВЛК признала его годным к службе. Но мужчина отказался от призыва.

В июле 2022 года мужчина снова получил повестку и снова проигнорировал мобилизацию в Украине.

На суде подозреваемый рассказал, что в мае 2022 года ВЛК сочла его пригодным для службы в армии, но мужчина добавил, что проходил осмотр только у врача-офтальмолога.

Он не захотел подписывать повестку, требовал, чтобы его осмотрели все медики.

27 июля снова прибыв в военкомат, он в очередной раз не взял повестку, по словам мужчины, его снова не осмотрела ВЛК.

На суде он заявил о своих болезнях, в частности сенсибилизирующей астме, легочной недостаточности; множественные хрящевые грыжи; желчно-каменная болезнь с конкрементом, нуждающаяся в хирургическом вмешательстве.

Военными и ВЛК на суде заявили, что мужчина проходил упрощенную комиссию, потому что жаловался только на зрение, и во время осмотра это не подтвердилось.

После получения двух повесток мужчина якобы внезапно заболел.

Суд считает, что состояние здоровья мужчины не могло так резко ухудшиться.

В результате мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам.

"Просто для подумать -"сын премьера Израиля сегодня мобилизовался и ушел в армию!" СЫН ПРИМЕРА ИЗРАИЛЯ! Не на Мальдивы, а в армию! А у нас тцк людей бьет как собак!"

"Врача нормально не осмотрели врачи? Что-то новенькое. И что значит получил справки после вручения?

" Мед.осмотр должен быть проведен тщательно в независимости от того жалуется человек на что-то или нет. Три года должны дать представителям ВЛК", - жалуются украинцы в комментариях.

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