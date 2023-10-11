Расклад Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 11 октября, кому необходимо старайться изо всех сил сохранять оптимистичный настрой.

Вот ваш гороскоп Таро на 11 октября 2023 года, основанный на вашем знаке зодиака, на эту среду.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в среду, 11 октября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дурак

Попробуй что-нибудь новое, Овен. Вам придется время от времени идти на риск, когда дело доходит до достижения новой цели или мечты.

Действительно трудно предсказать со 100-процентной уверенностью, что то, что вы сделаете, получится так, как вы себе представляете. Единственный реальный способ узнать, сработает ли ваша идея, — это попробовать ее.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Колодец любви иссяк, но теперь много людей показывают тебе, что они считают тебя потрясающим.

На этой неделе вы более чем привлекательны для окружающих. Люди тянутся к вам, и вместо того, чтобы иметь выбор, у вас их много.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Кубков.

У вас будет замечательный день, Близнецы. Работа пойдет хорошо. Ваши коллеги будут обожать вас.

Домашняя жизнь будет приятной и мирной. Наслаждайтесь радостью блаженного дня. Ты заслуживаешь это.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Солнце.

Дождь или светит эта карта Таро указывает на то, что у вас будет замечательный день.

Старайтесь изо всех сил сохранять оптимистичный настрой и видеть светлую сторону в каждой ситуации. Жизнь имеет странный способ превращать лимоны в лимонад.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Копейка за свои мысли? Вам нужно так много сказать, и когда вы раскрываете свои чувства открыто, это исцеляет. Подумайте о том, чтобы поговорить с терапевтом или другом. Если вы испытываете стресс на работе, возможно, обратитесь в Программу помощи сотрудникам вашей компании.

Если вы держите все в себе, это только усиливает чувство изоляции, но как только вы начнете говорить о своих проблемах, вы поймете, что вы не одиноки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Колесница.

Это вещь мышления. Ваш разум может работать против вас и пытаться сказать вам, что вам было бы гораздо легче бросить это и продолжать пытаться заставить эту ситуацию работать.

Вы уязвимы, когда это начинается, и вам захочется воевать против самосаботажа. Вы действительно не хотите сдаваться. Ты не сдавшийся. Эта карта говорит, что нужно держаться, потому что вы так близки к победе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Мечей.

Вы уже довольно давно думаете о разводе и готовы сделать следующий шаг, чтобы добиться этого.

Пришло время получить совет от адвоката и посмотреть, что участвует в этом процессе. Вы почувствуете огромное облегчение, наняв человека, который будет представлять ваши интересы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Заклятый враг может говорить о вас за вашей спиной и вызывать у вас ощущение, будто весь мир настроен против вас.

Если вы чувствуете, что в вашей работе или семейной жизни растет негативная энергия, эта карта призывает проверить ваши отношения и убедиться, что они подлинные и основаны на любви.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Король Мечей.

Эта карта Таро может представлять вас или кого-то из ваших знакомых. Это человек острый и проницательный. Если возникла проблема, которая кажется слишком сложной и трудноразрешимой, вам не придется искать помощи. То, что вам нужно, можно найти в вашем сердце.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Это вперед! Если вы думаете о том, чтобы начать с кем-то партнерство, эта карта указывает на то, что ваши отношения будут гармоничными и легкими в управлении. Вы на той же странице. Вы оба чувствуете одинаково и одинаково видите будущее. Не стоит сомневаться, получится ли этот союз, кажется, все именно так, как и должно быть.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Друг обращается к тебе, Водолей, и время как будто остановилось. Вы можете наверстать упущенное, как будто никогда не переставали говорить. Друзья, которые могут продолжить с того места, где остановились, и начать все сначала, — лучшие спутники в жизни. Повезло тебе!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вы получите сообщение. Эта карта Таро означает оставить общение линий открытыми. Возможно, вам не нравится слышать то, что вам говорят, но не затыкайте уши. Лучше знать то, что вам нужно знать, чем оставаться в неведении.

Источник: yourtango.

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