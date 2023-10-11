Разоблачены предатели, которые навели вражеский удар на село Гроза в Харьковской области.

Служба безопасности установила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.

Как сообщает СБУ, злоумышленники – местные жители, 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Стало известно, что во время оккупации региона они перешли на сторону россиян.

Фигуранты получили «должности» в рядах оккупационного формирования, одного назначили «водителем конвойной группы», другого «инспектором дорожно-патрульной службы».

Накануне освобождения Харьковщины оба предателя с семьями бежали в Россию, продолжая работать на врага.

Дистанционно изменники формировали собственную сеть информаторов в Украине.

Предатели выспрашивали у людей данные о дислокации ВСУ и массовых мероприятиях в Харьковской области.

С начала октября 2023 года фигуранты собирали данные о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза.

Понимая, что из-за вражеской атаки погибнут мирные жители и их знакомые из села Гроза, в том числе те, кто предоставлял им данные.

Точный адрес и время проведения мирного мероприятия Владимир Мамон передал оккупантам.

Получившуюся информацию враг использовал для прицельного удара с применением ОТРК «Искандер М».

Из-за действий предателей в результате воздушной атаки РФ погибли 53 мирных жителя.

Следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Также преступные действия Владимира Мамон дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

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