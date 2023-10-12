"Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальное бобовое пюре или хумус. Обычно это блюдо готовят из нута, но очень вкусно будет и из других бобовых.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 300 г бобов (нут, фасоль, горох, чечевица и т.п.)
- 12 г соли
- 5 г соды
- 100-150 г любых орехов или семечек (в оригинальном рецепте используется паста из кунжута)
- 75-100 г растительного масла
- 1-2 зубочка чеснока
- вода для варки
- специи по желанию (если есть, зира)
- лимонный сок или яблочный/винный уксус – 10-12 граммов
"Горох замачивают в комнатной воде на ночь, или быстрее заливают заранее кипятком на 2-3 часа. Далее воду сливают и добавляют свежую. Ставим на плиту и варим на медленном огне 2.5-3 часа, пока бобы не станут очень мягкими", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
В начале варки можно добавить немного соды – это ускорит размягчение кожуры нута.
Орехи и семечки лучше тоже заранее замочить.
Готовые бобы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставляет охлаждаться в воде. Затем сливаем лишнюю жидкость, но не выливаем ее, она еще пригодится (500-600 г).
Выкладываем отварные бобовые и все остальные ингредиенты в чашу блендера и перебиваем до максимальной однородности, при необходимости добавляя жидкость.
"Кстати, очень вкусно и совсем по-другому смакует, если вы добавите к бобовым запеченные овощи, например, свеклу или морковь, даже сельдерей или какую-нибудь зелень. И специи зира, паприка. Очень вкусно еще с вялеными томатами", — добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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