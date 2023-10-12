"Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальное бобовое пюре или хумус. Обычно это блюдо готовят из нута, но очень вкусно будет и из других бобовых.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

300 г бобов (нут, фасоль, горох, чечевица и т.п.)

12 г соли

5 г соды

100-150 г любых орехов или семечек (в оригинальном рецепте используется паста из кунжута)

75-100 г растительного масла

1-2 зубочка чеснока

вода для варки

специи по желанию (если есть, зира)

лимонный сок или яблочный/винный уксус – 10-12 граммов

"Горох замачивают в комнатной воде на ночь, или быстрее заливают заранее кипятком на 2-3 часа. Далее воду сливают и добавляют свежую. Ставим на плиту и варим на медленном огне 2.5-3 часа, пока бобы не станут очень мягкими", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

В начале варки можно добавить немного соды – это ускорит размягчение кожуры нута.

Орехи и семечки лучше тоже заранее замочить.

Готовые бобы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставляет охлаждаться в воде. Затем сливаем лишнюю жидкость, но не выливаем ее, она еще пригодится (500-600 г).

Выкладываем отварные бобовые и все остальные ингредиенты в чашу блендера и перебиваем до максимальной однородности, при необходимости добавляя жидкость.

"Кстати, очень вкусно и совсем по-другому смакует, если вы добавите к бобовым запеченные овощи, например, свеклу или морковь, даже сельдерей или какую-нибудь зелень. И специи зира, паприка. Очень вкусно еще с вялеными томатами", — добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.