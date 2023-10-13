Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить ньокки - итальянские картофельные галушки. Их можно подавать либо как гарнир, либо как самостоятельное блюдо с разными соусами.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

500 г готового печеного картофеля (лучше выбирать желтый внутри)

2 желтка (или 1 очень маленькое яйцо)

тертый пармезан – 70 г

соль – 5 г

90 г пшеничной муки

мускатный орех тертый

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский запекает картофель в духовке почти до полной готовности, дает ему полностью остыть, а затем чистит от кожуры и натирает на мелкой терке.

К тертому картофелю добавляем желтки, соль, мускатный орех, муку, тертый пармезан и быстро замешиваем тесто. Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует долго не перемешивать тесто для ньокки, чтобы крахмал не затянулся.

Формируем из картофельного теста колбаски, нарезаем их на небольшие кусочки и немного подкатываем, чтобы получились шарики.

С помощью вилки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский формирует пальцем ньокки (как видео).

Отвариваем ньокки в подсоленной воде, пока они не всплывут, и потом еще минуту-две. Выкладываем их в соус (идеально подойдет любое рагу, например, болоньезе), разогретый на сковороде, немного протушиваем. Для подачи можно посыпать ньокки пармезаном и травами.

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