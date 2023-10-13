Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила легкий и быстрый рецепт выпечки с яблоками.

В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить яблочные маффины с вкусной хрустящей посыпкой.

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусные маффины с яблоками и штройзелем. Готовятся они очень легко и быстро 🙌🏻 Обязательно приготовьте", - советует "Мастер Шеф" Глинская.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 14 маффинов):

3 яйца

70 г белого сахара + 70 г тростникового сахара

130 мл рафинированного подсолнечного масла

170 г белого йогурта или кефира

300 г муки

8 г разрыхлителя

щепотка соли

ванильный сахар

корица (по желанию)

200 г яблок (2 шт.)

Для штройзеля (посыпки) "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

50 г муки

50 г тростникового сахара

35 г сливочного масла

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит штройзель. Для этого смешиваем муку с сахаром и сливочным маслом, нарезанным кубиками. Растираем смесь пальцами до состояния крошки и отправляем ее в морозилку на 10-15 минут.

Тем временем готовим тесто. Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу. Отдельно смешиваем влажные ингредиенты: яйца, растительное масло и йогурт.

Добавляем смесь влажных ингредиентов в сухие и все перемешиваем. Добавляем яблоки, нарезанные кубиком, и снова перемешиваем.

Для приготовления "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует бумажные формочки диаметром 6,5 см и высотой 4 см. Заполняем формочки тестом на 2/3, сверху посыпаем замороженной крошкой.

Выпекаем маффины в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

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