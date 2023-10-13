В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить яблочные маффины с вкусной хрустящей посыпкой.
"Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусные маффины с яблоками и штройзелем. Готовятся они очень легко и быстро 🙌🏻 Обязательно приготовьте", - советует "Мастер Шеф" Глинская.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 14 маффинов):
- 3 яйца
- 70 г белого сахара + 70 г тростникового сахара
- 130 мл рафинированного подсолнечного масла
- 170 г белого йогурта или кефира
- 300 г муки
- 8 г разрыхлителя
- щепотка соли
- ванильный сахар
- корица (по желанию)
- 200 г яблок (2 шт.)
Для штройзеля (посыпки) "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- 50 г муки
- 50 г тростникового сахара
- 35 г сливочного масла
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит штройзель. Для этого смешиваем муку с сахаром и сливочным маслом, нарезанным кубиками. Растираем смесь пальцами до состояния крошки и отправляем ее в морозилку на 10-15 минут.
Тем временем готовим тесто. Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу. Отдельно смешиваем влажные ингредиенты: яйца, растительное масло и йогурт.
Добавляем смесь влажных ингредиентов в сухие и все перемешиваем. Добавляем яблоки, нарезанные кубиком, и снова перемешиваем.
Для приготовления "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует бумажные формочки диаметром 6,5 см и высотой 4 см. Заполняем формочки тестом на 2/3, сверху посыпаем замороженной крошкой.
Выпекаем маффины в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
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