Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Василием Головановым.

По словам Арестовича, россия имеет в 4 раза более высокий потенциал, чем мы. Однако если наша армия сможет восполнять потери быстрее, чем их, это приведет к заморозке войны.

"Главный фактор – будет ли у нас паритет с россией по дальнобойному оружию. Второе – сможем ли мы создавать новые подразделения и пополнять потери вооружения военной техники быстрее, чем это делает россия. Нам сейчас нужно 500-600 тысяч научить, чтобы значительные изменения на фронте сделать. Если сейчас такое количество работников снять с нашей экономики, то оно просто рухнет", - отметил эксперт.

Он также отметил, что без внешней поддержки Украине будет сложно.

Если вдруг инопланетяне или американцы не начнут нам поставлять по 3 бригадных комплекта в месяц, а мы не начнем готовить личный состав ударными темпами, то ситуация критическая. Если вы думаете, что пока мы будем обучать 500 тысяч человек до июня, россияне не будут собирать один танк из 10 гнилых, то вы ошибаетесь”, - высказался Арестович.

Эксперт также выразил возмущение тем, что Россия успела принять определенные решения о подъеме военно-промышленного комплекса, в то время как Украина отстает в этом вопросе.

“Нам нужно становиться в оборону и делать то, что мы умеем делать лучше всех в мире – перемалывать русскую армию. Все, что нам нужно – это уничтожать быстрее, чем они успевают пополняться. Таким образом, война становится для них дорогой и бесперспективной. И их надежды дотянуть до выборов в США в ноябре следующего года могут закончиться тем, что нечем будет дотягивать”, - заключает экс-советник.

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