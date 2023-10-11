Российский стратегический резерв под угрозой, но из-за больших выплат у них нет проблем с мобилизацией.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, основная задача украинских военных - это вернуть Токмак, ведь это не только вопрос возвращения территории, но и возможность уничтожить как можно больше россиян.

"Нужно дойти до Токмака, перерезать железную дорогу и удерживать там ее перерезанной, независимо от того, как россияне будут стараться это преодолеть. У них тоже все не в порядке со стратегическим резервом", - отметил эксперт.

По словам бывшего советника, введение 18 и 25 армии в бой оказалось плохим решением, поскольку они должны стать стратегическим резервом, но эта цель не была достигнута. Вместо этого армия была сформирована путем разделения 40-го армейского корпуса и частями 22-го армейского корпуса, содержащихся в Крыму.

"Поэтому у них не ахти. И в страшное наступление они тоже не побегут. Более того, цена борьбы на фронте сейчас такова, что подразделения 76 и 106 воздушной дивизии переброшены из-под Кременной и Сватово, где они пытались наступать на юг", - продолжил он.

Бывший советник еще раз отметил важность перерезать железную дорогу в Токмаке, что заставит российскую армию переживать сложную зиму в степи Запорожской и Херсонской.

"У нас нет сил для контрнаступления, у них нет сил для наступления. Это означает стационарный фронт, на котором важно – не кто чей окоп захватит, а у кого дальнобойные средства наступления, позволяющие выбивать стоящего на месте противника", – указал эксперт.

Относительно мобилизации населения, бывший советник отметил, что россияне не спешат к этому не только из-за нежелания подрывать лояльность путина, но и другие факторы.

"Поскольку у них есть доходы, они удачно играют на курсе доллара и обеспечивают рост доходов части населения. Просто потому, что россия большая лембинизированная страна, у них бездонный потенциал добровольцев", - пояснил он.

По словам эксперта, военная промышленность и обучающие лагеря обеспечивают их усилия в мобилизации добровольцев. Однако проблемой остается нехватка техники и ресурсов.

"Поэтому пути будут точно тянуть эту войну, по крайней мере, стараться тянуть ее до выборов в США. Потому что он надеется, что к власти там придут люди, с которыми он договорится о взаимовыгоде", - закончил он свой анализ.

Напомним, что ситуация на востоке Украины остается напряженной, а дипломатические и военные усилия направлены на обеспечение мира и безопасности в регионе.

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