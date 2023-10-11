Стратегические перспективы на данном направлении уже не представляют серьезных проблем.

За всё лето оккупанты не смогли эффективно организоваться и сформировать боевые позиции на Лимано-Купянском направлении. На данном направлении, до прихода холодов, российским войскам не удастся продвинуться. Этот вывод был сделан полковником запаса ВСУ и военным летчиком-инструктором Романом Свитаном.

"Даже если российские вооруженные силы смогут как-то организоваться за несколько недель до наступления дождей, приближающихся с приходом холодов, дожди затруднят их передвижение. Это даст возможность ВСУ использовать артиллерию и остановить продвижение врага" - рассказал эксперт.

Таким образом, стратегические перспективы на данном направлении уже не представляют серьезных проблем. Эксперт также подчеркнул, что они ждут приближения авиации, так как её присутствие оказывает значительное воздействие на выполнение задач по освобождению территории.

Также ранее эксперт добавил, российский противник выбрал Купянское направление, так как оно обладает преимуществами с точки зрения логистики и снабжения войск.

Там оккупантам удобно доставлять боеприпасы и снабжение, что способствует интенсивности наступательных операций. Чем ближе точки снабжения, тем больше ресурсов он может передвигать и использовать.

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