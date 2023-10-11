Шаманка Сейраш заявила, что в Запорожском направлении с оккупантами еще придется разбираться, но вот активная подготовка к полному освобождению Херсонщины уже проходит.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Планируют ли они ротацию войск из Запорожского направления на Донбасс?

Они там будут торчать до последнего, какой-то план Б у них есть. Какой-то механизм они продумали на случай, если уж совсем будет плохо, для того, чтобы не допустить потерь, как они чаще всего любят. Потому что у них Пятерка кубков по потерям перевернутая, то есть у них есть план в рукаве, куда отходить или отводиться, есть.

Но это касается не только Донецкого направления. У меня больше выпадает, что если они будут отступать и отходить, то растянутся по нескольким направлениям, а не только по Донецкому направлению.

Херсон и Херсонская область. Что их ждет в октябре?

Обстрелы ждут их в октябре, причем буквально глупо, куда попали. Это Шут, это дурак, в этом случае это трактовка не о новом начале, это новые хаотические места, просто чтобы попасть, чтобы обстрелять Херсон, чтобы продемонстрировать, какие они здесь «невероятные» воины. И мне также не нравится то, что на Херсон выпадает Девятка мечей, то есть угроза жертв среди мирного населения.

Если говорить об октябре и о боевых действиях на Херсонщине, то, несмотря на обстрелы, несмотря на натиски, шантаж и геноцид украинского народа, смогут ли наши военные отогнать врага от наших границ, деоккупировать землю?

За октябрь, как я понимаю, вряд ли, но октябрь – это на Херсонском направлении заделка и установление определенных фундаментов для дальнейшего продвижения. То есть там происходит работа, и работа там происходит хитро-интересная. Есть определенные локальные хорошие новости, о которых нам пока не стоит никому ничего говорить, то есть такой прецедент есть.

Октябрь с военной точки зрения выпадает на Дьявола и Королеву мечей как момент того, что мы в тех позициях, в которых мы находимся, готовим плацдарм для дальнейшего продвижения. Это скорее о вкапывании, закапывании и устаканивании, чем о серьезном продвижении. Но это на перспективу дает хороший выход на определенные линии, которые нам нужны.

Как сообщала Politeka, Вергелес рассказала, что в октябре Украине понадобятся внутренние реформы, иначе напряжение повлечет за собой серьезные конфликты.

Также Politeka писала о том, что Шатилович рассказал о планах россиян на Крым.





