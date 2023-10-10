Контрразведка Службы безопасности Украины успешно задержала еще одного организатора псевдореферендума, проводимого оккупантами во время оккупации правобережной Херсонщины. Об этом подробнее сообщили в пресс-службе СБУ.

Эта женщина, 36-летняя жительница Чернобаевки, сначала поддержала окупантов после захвата их поселка и пошла на сотрудничество с ними. Согласно полученным льготам от оккупантов, ей было разрешено присоединиться к созданному ими местному "избирательному комитету" и пользоваться "привилегиями" по свободному передвижению в районе.

В составе этой организации, действовавшей в пользу агрессора, она выполняла указания из Москвы по организации фейкового плебисцита осенью 2022 года. Для этого она обходила жилье местных жителей и пыталась убедить их поучаствовать в этом псевдореферендуме, "проголосовав" в пользу страны-агрессора.

Во время таких "рейдов" ее сопровождали вооруженные оккупанты, которые помогали ей запугивать и заставлять жителей поселка "подписываться" в поддержку кремлевских интересов.

После освобождения правобережной Херсонщины фигурантка скрывалась от правосудия. Однако служащим СБУ удалось обнаружить и задержать ее.

По данным следствия, этой женщине предъявлено обвинение по статье "коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц" согласно Уголовному кодексу Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1). Она находится под стражей, а ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, новый скандал в ТЦК, уголовник и полиция выбивали "согласие" украинца на мобилизацию.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, бойцам ВСУ продали несуществующие автомобили, 22 человека перечислили деньги.