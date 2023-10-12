На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" представил быстрый рецепт супа харчо, который готовится всего за 15 минут.

Современный образ жизни часто оставляет нам слишком мало времени для приготовления пищи. Однако иногда так хочется порадовать себя и своих близких чем-то вкусным, не тратя на это половину вечера на кухне, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

200 г куриного бедра

3 г зиры

3 г паприки

Соль и перец по вкусу

Молотый имбирь

3 шт. чеснока

5 мл оливкового масла

20 г лука

150 г помидоров

10 г чили

500 мл воды

Рис

20 г томатной пасты

100 г ткемали

20 г грецких орехов

Приготовление:

Нарежьте куриное бедро и приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, молотым имбирем и мелко нарезанным чесноком. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжарьте мясо в сковороде с оливковым маслом, также добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, помидоры и чили.

Затем добавьте воду и рис. "Мастер Шеф" Хименес-Браво после рекомендует, посолите, поперчите, добавьте томатную пасту, ткемали и мелко нарезанные грецкие орехи

Доведите до готовности. Перед подачей украсьте суп орехами и кинзой. Приятного аппетита!

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